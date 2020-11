Đaci u Srbiji prelaze na onlajn nastavu, ministar prosvete najavio: Danas konkretna uputstva školama

iKragujevac pre 4 sata

Učenici srednjih škola i đaci viših razreda osnovnih škola, prelaze od 30. novembra na onlajn nastavu. Tim povodom oglasio se ministar prosvete Branko Ružić, koji je najavio da će danas školskim upravama biti upućena konkretna uputstva kojima će biti definisane i one situacije kada i ukoliko dođe do potrebe da đaci poprave neku ocenu, to urade i u neposrednom kontaktu u školama.

Ružić je juče u Skupštini Srbije rekao da proces sticanja znanja zbog prelaska na onlajn nastavu neće biti ugrožen. On je podsetio da je Vlada Srbije na osnovu preporuka Kriznog štaba donela uredbu koja tretira pitanje prelaska na onlajn nastavu, koja se tiče starijih razreda od petog do osmog razreda i srednjih škola, uz preporuku da to urade i visokoškolske ustanove. Podsetiću vas da je i pre početka školske godine ostavljena mogucnost roditeljima da se opredele