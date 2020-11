Tramp ne prihvata poraz: Mi smo kao zemlja trećeg sveta, ogromna prevara je otkrivena

Večernje novosti pre 8 sati | Novosti online

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da će napustiti Belu kuću ako Elektorski koledž potvrdi pobedu demokratskog kandidata Džoa Bajdena na predsedničkim izborima. Istakao je da to ne znači da prihvata poraz.

Tramp je rekao da će biti velika greška ukoliko Elektorski koledž to učini, ali da će prihvatiti njihovu odluku. Upitan da li će napustiti predsedničku rezidenciju na dan inauguracije, 20. januara 2021, ako Bajdenova pobeda bude potvrđena, Tramp je odgovorio: - Naravno da hoću i vi to znate. Ali, mislim da će se mnogo toga još dogoditi pre 20. januara. Mnogo stvari. Ogromna prevara je otkrivena. Pool: President Trump says he “certainly” will leave the White House