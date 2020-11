Korona virus: Srbiju čeka još jedna teška nedelja, u Hrvatskoj stupile na snagu strože mere

BBC News pre 28 minuta

Dok je u Srbiji još 57 ljudi preminulo od posledica korona virusa u poslednja 24 sata, stručnjaci upozoravaju na opasnost širenja zaraze zbog masovnog čekanja u redovima ispred prodavnica zbog „crnog petka", a u Hrvatskoj su u ponoć na snagu stupile strože mere.

Prema najnovijim podacima u Srbiji je korona virusom zaraženo još 7.780 ljudi.

Epidemiolog Branislav Tidorović rekao je da se može očekivati da i sledeća nedelja bude veoma teška, a da onda polako počne da dolazi do laganog smirivanja.

Dodao je i da veliku opasnost predstavlja to što su ljudi tokom „crnog petka" stajali u redovima zbog popusta u prodavnicama

„Pogledajte zemlje na zapadu, Sloveniju, tamo 'crni petak' nije ni postojao. Ono što se desilo ne predstavlja nijedan promil u smislu ekonomske podrške, a neprocenjivu štetu nanosi organizovanosti zdravstvene službe i očuvanju zdravlja", rekao je Tidorović.

U Hrvatskoj su na snagu stupile nove mere, a lokalni mediji javili su da se očekuju protesti ljudi u više gradova koji su se ogranizovali preko društvenih mreža.

Britanska vlada je tražila od nadležnih organa da izvrše procenu vakcine koju su razvili oksfordski univerzitet i kompanija AstraZeneka kako bi utvrdili da li ispunjava sve bezbednosne standarde.

U svetu je do sada zaraženo više od 61,7 miliona ljudi, a preminulo je više od 1,44 miliona. Oporavilo se oko 39,4 miliona ljudi, pokazuju podaci Džons Hopkins univerziteta.

EPA

Šta se dešava u Srbiji?

Prema poslednjim zvaničnim podacima, u Srbiji je u poslednjih 24 sata korona virus odneo još 57 života, čime je broj mrtvih od početka pandemije dostigao 1.423.

Testirano je 22.404, a od tog broja pozitivno je 7.780. Broj registrovanih slučajeva od početka epidemije dostigao je 155.994.

Hospitalizovano je 6.901 pacijenata, od čega je na respiratorima njih 245.

Epidemiolog Predrag Kon kritikovao je gužve koje su nastale u tržnim centrima zbog "crnog petka", a kao odgovorne za moguće posledice označio je organizatore.

„Nemam nikakve dobre reči o tome i o ponašanju za taj 'crni petak'", rekao je Kon.

„Ako se poštuju mere to bi i moglo da se proguta, ali ako je činjenica da se stvaraju gužve ta odgovornost prenosi se na one koji su to organizovali i na individualnu odgovornost", dodao je.

Stanje u Srbiji je već danima vrlo teško, a direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marjan Ivanuša rekao je da je zemlja u prethodnih sedam dana po broju novoobolelih na 100.000 stanovnika među tri vodeće.

Po broju novoobolelih, pored Srbije, vodeće evropske zemlje su Gruzija, Andora, Luksemburg, Slovenija, Hrvatska i Austrija.

Ubuduće će u Srbiji važiti novo pravilo po kojem će ljudi sa simptomima morati prvo da se jave u kovid ambulante, kako bi im se tamo uradila dijagnostika.

Svi oni koji nisu vitalno ugroženi, a dođu u prijemno-trijažne ambulante bez analiza, biće vraćeni u domove zdravlja.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon rekao je da, kada bi svi nosili maske, bar 95 odsto, moglo bi da se živi normalno i ne bi se pričalo o zatvaranju.

„Kada se nose maske nešto više od 60 odsto, onda imamo ovakvu situaciju", istakao je Kon.

Obrazlažući zašto i osnovci od prvog do četvrtog razreda nisu prešli na onlajn nastavu, kao oni od petog do osmog razreda, Kon je rekao da deca do desetak godina retko obolevaju od težih oblika kovida i da su retko su prenosioci virusa.

„Ovo su naučni podaci i zato su osnovci u nižim razredima ostavljeni u školi.

Rekao je i da će vrtići ostati otvoreni.

„Prošle nedelje je u svim beogradskim vrtićima bilo 14 zaraženih među decom.

„Zamislite za ceo Beograd za nedelju dana ima samo četrnaestoro zaražene dece".

„Iz toga je potpuno jasno da to nisu mesta zaražavanja", rekao je Kon, prenosi RTS.

Član Kriznog štaba i jedan od vodećih epidemiologa dobio je pismo lekara okupljenih u inicijativi Ujedinjeni protiv kovida (UPK) koji su mu poslali 50 pitanja, prenosi N1.

Jedno od njih odnosi se na Konovu izjavu da se zakasnilo u primeni mera 20 dana i zašto Krizni štab nije insistirao da te mere budu usvojene na vreme.

Od Kona su zatražili i odgovor na pitanje da li je Krizni štab razmatrao mere koje je inicijativa UKP predložila još sredinom oktobra.

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Ukratko iz sveta:

Pandemija korona virusa mogla bi da uništi 25 godina unapređivanja rodne ravnopravnosti, pokazuju novi globalni podaci UN agencije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena Broj zaraženih u Nemačkoj je prešao milion

je prešao milion Još jedan crni dan u Rusiji - zabeleženo je 27.000 novih slučajeva, najviše od početka pandemije

- zabeleženo je 27.000 novih slučajeva, najviše od početka pandemije Žair Bolsonaro predsednik Brazil a rekao je da neće da primi vakcinu protiv korona virusa.

a rekao je da neće da primi vakcinu protiv korona virusa. Prvi građani EU mogli bi da budu vakcinisani do kraja godine, rekla je evropska komesarka Ursula fon der Lajen

mogli bi da budu vakcinisani do kraja godine, rekla je evropska komesarka Ursula fon der Lajen U svetu je do sada zaraženo više od 60,9 miliona ljudi, a preminulo je više od 1,4 miliona. Oporavilo se oko 39 miliona ljudi, pokazuju podaci Džons Hopkins univerziteta

Kakva je situacija u regionu?

Zemlje u regionu beleže svakodnevni rast broja zaraženih:

Hrvatska - 119.706 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 1.600 pacijenata, a oporavilo se 92.349.

U Hrvatskoj će od ponoći najmanje do 21. decembra na snazi biti strože mere - zatvaraju se svi restorani i kafići osim u hotelima i kampovima, kao i teretane, fitnes i sportski centri i kladionice.

Neće se održavati sportska takmičenja, treninzi i sajmovi, a zabranjene su i svadbe. Na javnim okupljanjima biće dozvoljeno prisustvo najviše 25, a na privatnim 10 ljudi.

Javni prevoz moći će da bude popunjen najviše do 40 odsto kapaciteta.

Bosna i Hercegovina - 84.252 potvrđenih slučajeva

Do sada je umrlo 2.480 ljudi, a oporavilo se 48.780.

Slovenija - 72.662 potvrđena slučaja

Ukupno je do sada preminulo 1.293 ljudi.

Slovenačka vlada je zbog porasta broja smrtnih slučajeva odlučila da predloži parlamentu izmene Zakona o epidemiji kojim zahteva drastično povećanje kazni za prekršitelje - maksimalne kazne bile bi čak 10.000 evra, sa 400 evra koliko su iznosile na proleće.

BBC

Severna Makedonija - 57.451 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 1.600 ljudi, a oporavilo se 34.970.

U poslednja 24 sata u Severnoj Makedoniji je preminulo 39 ljudi.

Kosovo - 36.253 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 948 ljudi.

Crna Gora - 33.316 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 469 ljudi, a oporavio se 21.721 pacijent.

U Crnoj Gori je produžen policijski čas i sada će trajati od 19 časova do pet sati ujutru.

Kako je u svetu?

Slovenija beleži najveći broj preminulih od korona virusa u jednom danu - 59.

U toj zemlji sva trgovina uz popuste tokom „crnog petka" odvija se onlajn zbog mera zaštite protiv epidemije.

Britanska vlada je tražila od nadležnih organa da izvrše procenu vakcine koju su razvili oksfordski univerzitet i kompanija AstraZeneka kako bi utvrdili da li ispunjava sve bezbednosne standarde.

To je prvi korak ka mogućem odbacivanju ove vakcine.

Brojni svetski mediji objavili da se je došlo do greške u procesu pravljenja vakcine na Oksford univerzitetu, pa se postavilo pitanje njene efikasnosti.

Posle testiranja, prijavljena su tri različita procenta efikasnosti - ukupna od 70, niža od 62 i više od 90.

Šta se desilo? Greškom su u testiranjima korišćene različite doze vakcina, pa su neki dobrovoljci dobili vakcine upola manje jačine.

Ipak, ta „pogrešna doza ispostavila se kao pobednička.

Plan istraživača je da se daju dve doze u razmaku od mesec dana.

Većina učesnika i učesnica dobilo je pravo dozu o oba navrava.

Nadležnim komisijama je rečeno za tu grešku odmah i oni su se složili da se nastavi sa istraživanjima.

Greška, tvrde iz kompanije AstraZeneka, sa kojom sarađuju naučnici sa Oksfrora, nije uticala ne bezbednost vakcine.

BBC

Predsednik Brazila Žair Bolsonaro opet je uzburkao tamošnju javnost izjavom da neće da primi vakcinu protiv korona virusa.

On je rekao da Kongres neće doneti uredbu kojom se uvodi obavezna vakcinacija, kao i da se od stanoništva neće zahtevati da to uradi.

„Kažem vam, neću je uzeti. To je moje pravo", rekao je Bolsonaro, prenosi Rojters.

Uprkos upozorenjima stručnjaka da to ne čine zbog stalnog rasta broja obolelih i umrlih, milioni Amerikanaca otputovali su kako bi prisustvovali porodičnim okupljanjima povodom praznika Dana zahvalnosti.

Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) i lokalne i savezne vlasti apelovale su na Amerikance da ostanu kod kuće i slave samo sa onima s kojima žive.

Pandemija korona virusa mogla bi da uništi 25 godina unapređivanja rodne ravnopravnosti, pokazuju novi globalni podaci UN agencije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena- UN žene.

„Sve za šta smo radili, za šta je trebalo 25 godina, moglo bi da se izgubi za godinu dana", rekla je zamenica izvršnog direktora UN žene Anita Batija.

Budući da žene obavljaju znatno više kućnih poslova i vode brigu o porodici zbog uticaja pandemije, postoji bojazan da bi se mogle izgubiti mogućnosti za zapošljavanje i obrazovanje, a žene bi mogle da budu ugrožene zbog slabijeg mentalnog i fizičkog zdravlja.

Drugim rečima, pre korona virusa, na svaki sat neplaćenog rada muškarca, tri sata su radile žene. Sada je ta cifra veća.

PA Media

Kanada će najverovatnije odobriti Fajzerovu vakcinu u decembru, otprilike u isto vreme kada to urade SAD i Evropska unija, rekao je visoki predstavnik zdravstvenog regulatornog tela u toj zemlji.

Prethodno, Kanađani su objavili da bi mogli da odobre Fajzerovu vakcinu u prvom kvartalu 2021. godine, ali zbog hitnosti stanja, proces će biti ubrzan, kao u SAD, navodi Rojters.

U Kini je u poslednja 24 sata potvrđeno novih pet slučajeva koronavirusa, a nije zabeležen nijedan smrtni slučaj, saopštila je Nacionalna zdravstvena komisija.

Kako se navodi, svi novi slučajevi uvezeni su iz inostranstva, navodi agencija AFP.

BBC

BBC

