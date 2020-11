Dimitrijević: Izbori u S. Mitrovici bez većih problema

B92 pre 1 sat | Tanjug

Predsednik Opštinske izborne komisije severne Kosovske Mitrovice Slobodan Dimitrijević kaže da izbori za gradonačelnika protiču bez većih problema.

Očekuje da će tako biti i do kraja dana. On je za portal Kosovo onlajn rekao da su preduzete sve zaštitne epidemiološke mere, a Dimitrijević je istakao da su biračka mesta otvorena na vreme i da je odziv građana u prvim satima dobar. On je podsetio da će pri ulasku na svako biračko misto svi građani dobiti maske i rukavice ukoliko ih nemaju i da se sva biračka mesta zatvaraju u 19 časova. Izbori za gradonačelnika održavaju se i u Podujevu.