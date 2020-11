U Srbiji sutra oblačno i hladno, na jugu i jugoistoku ponegde slab sneg

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra u većini mesta biti oblačno i hladno vreme, ujutru sa slabim mrazom ponegde, a na jugu i jugoistoku sa slabim snegom mestimično, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus tri do jedan, najviša od jedan do šest stepeni. U Beogradu će sutra biti oblačno i hladno vreme, uz slab vetar. Najniža temperatura biće oko jedan stepen, najviša oko četiri. U Srbiji će od utorka do četvrtka ujutru biti mestimično slab mraz, u utorak i sredu ponegde i umeren. U utorak će u većini mesta doći do kratkotrajnog razvedravanja, jedino će u Timočkoj Krajini biti oblačno i