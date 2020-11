Danas i sutra nas očekuje hladno vreme

NoviSad.com pre 1 sat

Novi Sad – Danas će biti pretežno oblačno i veoma hladno, uz uslove za slabu kišu.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura 4 stepena. Sutra nas očekuje suvo i veoma hladno. Ujutru mestimično slab mraz. Minimalna temperatura -2, maksimalna dnevna 4 stepena. Hladno se očekuje i u utorak, dok će u sredu doći do naoblačenja. Minimalna temperatura će biti oko -4, a maksimalna do 2 stepena. U četvtak oblačno sa kišom, a u petak malo toplije, sa maksimalnom temperaturom do 4 stepena.