Selaković: Pružili ruku Crnoj Gori, nova vlada o Božoviću

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je da je na novoj Vladi Crne Gore da odluči o tome da li će poništiti odluku o proterivanju ambasadora Srbije u Podgorici Vladimira Božovića, a da je Srbija postupila dostojanstveno, pružila ruku Crnoj Gori sa kojom želi najbolje moguće odnose.

"To je unutrašnje pitanje vlade Crne Gore. Mi se u to pitanje ne mešamo kao što se nismo mešali ni u druga pitanja", kazao je Selaković za RTS, upitan da li očekuje da će i Crna Gora, poput Srbije, povući odluku o proglašenju ambasadora Srbije u Podgorici "personom non grata". Zvaničan Beograd povukao je danas odluku o proterivanju crnogorskog ambasadora Tarzana Miloševića s obrazloženjem da ne želi tenzije, već stabilnost i saradnju sa Crnom Gorom. Odluka važi od