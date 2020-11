Pik epidemije očekujemo ove nedelje

B92 pre 6 minuta | Tanjug

Beograd -- Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je danas da očekuje da će u Srbiji ove nedelje biti dostignut pik epidemije.

Nakon toga će, prema njegovim rečima, broj novoregistrovanih slučajeva kovida početi da opada. "Vojvodina je kompletno u vanrednoj situaciji, nadam se da nećemo imati dalji rast zaraženih iako smo imali neodgovorno ponašanje tokom tzv."crnog petka" i kupovine", rekao je za RTS Gojković. On je ukazao da mora da prođe 7 do 10 dana od uvodjenja mera da bi one pokazale efekat i istakao da je zato bitno da se ponašamo odgovorno, izbegavamo kontakte, nosimo maske. "Na