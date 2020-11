Danas ujutru mraz, tokom dana oblačno i hladno, do šest stepeni

Blic pre 12 minuta

U Srbiji će danas ujutru biti slab mraz mestimično, na jugu i jugoistoku ponegde slab sneg, a tokom dana u većini mesta oblačno i hladno.

Samo se u Timočkoj Krajini očekuje delimično razvedravanje, saopštio je RHMZ. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura od -3 do 1, najviša od 1 do 6 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno. Najniža temperatura oko 1, najviša oko 4 stepena. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do četvrtka ujutro mestimično slab, u utorak i sredu lokalno i umeren mraz. U utorak u većini mesta kratkotrajno razvedravanje, samo će u Timočkoj Krajini biti