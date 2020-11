Ruski naučnik: Virus će ostati, ali sama pandemija će nestati! Siguran sam da će to biti 2021. godine

Kurir pre 1 sata

Virus korona će ostati, ali će se pandemija kovida 19 završiti sledeće godine, izjavio je generalni direktor ruskog Državnog naučnog centra „Vektor“, doktor bioloških nauka Rinat Maksjutov na onlajn festivalu „Sajens bar hoping“.

„Virus će ostati, ali sama pandemija će nestati. Siguran sam da će to biti 2021. godine“, naglasio je Maksjutov. On je precizirao da će se pandemija, kada se svakodnevno povećava broj zaraženih, završiti čim se formira kolektivni imunitet. Za to je potrebno vakcinisati oko polovine populacije. Svetska zdravstvena organizacija objavila je 11. marta epidemiju novog virusa korona, kovid 19, za pandemiju. Prema poslednjim podacima, u svetu je do danas zaraženo