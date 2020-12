Snimljena popunjenost vozila GSP i doneta odluka

B92 pre 26 minuta | Tanjug

Beograd --

U Beogradu će od večeras na 11 linija prigradskog i lokalnog prevoza broj polazaka biti redukovan, i to posle 20 sati. Sinoć je smanjen broj polazaka na 74 gradske linije u periodu od 18.30 do 20 sati. To je odlučeno na osnovu snimanja popunjenosti vozila gradskog prevoza, navodi se u saopštenju gradskog Sekretarijata za javni prevoz. Snimanjem je obuhvaćeno ukupno 119 linija javnog gradskog prevoza putnika. Analizom snimljenih podataka ustanovljeno je da u periodu