Svetski dan AIDS. Gde smo tu mi?

Beograd -- Svetski dan AIDS, 1. decembar, obeležava se ove godine pod sloganom "Globalna solidarnost, zajednička odgovornost".

Statistika kaže da je u Srbiji od januara do novembra ove godine novootkrivenih 55 osoba inficiranih HIV-om. To je trostruko manje nego u istom periodu prošle godine kada je HIV dijagnostikovan kod 175 osoba, podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut". HIV je registrovan ove godine 17 puta više kod muškaraca u odnosu na žene, a najveći broj novodijagnostikovanih osoba je uzrasta 20 do 49 godina (77,5 odsto). Najmlađa osoba kojoj je