RHMZ uključio meteo-alarm: Stiže olujni vetar FOTO

Republički hidrometeorološki zavod označio je narandžasti meteo-alarma za područje Banata, dok je žuti uključen za predeo Pomoravlja.

U četvrtak i petak očekuje se jak vetar (košava) maksimalne brzine od 24 do 28 m/s, odnosno i do 100 kilometara na sat, navodi se u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Takođe, RHMZ navodi da će sve do nedelje u košavskom području biti vetrovito sa umerenim i jakim, jugoistočnim vetrom. Sutra će ujutru ponegde biti slabog mraza, po kotlinama i magle. U toku dana će biti pretežno vetrovito i malo toplije, u većini mesta suvo. Posle podne ponegde