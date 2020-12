Izbor patrijarha do 20.februara uz povoljnije epidemiološke uslove

Dnevnik pre 14 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Sinod Srpske pravoslavne crkve (SPC) održao je danas prvu sednicu posle smrti patrijarha Irineja, a na sastanku nije bilo reči o zakazivanju datuma za održavanje sednice na kojoj će biti izabran 46. poglavar SPC-a.

Izborna sednica, prema zakonu Crkve, može se zakazati tek kada prođe 40 dana od smrti patrijarha, a mitropolit dabrobosanski Hrizostom, koji predsedava Sinodom do izbora novog patrijarha, kazao je da to ne zavisi samo od Svetog Sinoda, već i od epidemiološke situacije. Kako je kazao mitropolit Hrizostom za TV Hram, u metodologiji izbora patrijarha ništa se neće menjati, a po zakonu bi trebalo da se izborna sednica održi do 20. februara, ako dozvole epidemiološki