Uhapšen jer je pucao posle svađe zbog udesa

Politika pre 37 minuta

Na Voždovcu je sinoć došlo do svađe dvojice muškaraca tokom koje jedan ispalio više hitaca iz vatrenog oružja u vazduh, a potom pobegao, ali ga je policija ubrzo uhapsila, javili su beogradski mediji. Došlo je do manjeg udesa, dvojica muškaraca su se posvađala, zatim potukla, a onda je ispaljeno nekoliko metaka. Vozač „poršea kajen” A.M. (28) koji je posegao za oružjem ubrzo je uhapšen. Nakon pucnjave oba vozača su, prema priči očevidaca, pobegla sa lica mesta.