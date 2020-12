Izbo ga nožem u grudi: Policija u Prokuplju uhapsila muškarca (35) zbog pokušaja ubistva

Blic pre 36 minuta

Policija u Prokuplju uhapsila je P. P. (35) iz ovog grada zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Kako se navodi u policijskom saopštenju, on se sumnjiči da je naneo tri ubodne rane u grudni koš četrdesetčetvorogodišnjem muškarcu. - Povređeni muškarac zbrinut je u bolnici u Nišu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu - navodi se u saopštenju prokupačke policije.