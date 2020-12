"Povratak normali nije daleko": Direktor Fajzera: Do kraja 2021. imaćemo više vakcina nego što nam treba

Blic pre 2 sata

Izvršni direktor kompanije Fajzer Albert Burla izjavio je da je uveren da će do kraja 2021. godine biti više doza vakcina protiv korona virusa nego što je to potrebno za borbu protiv pandemije. - Uveren sam da ćemo do kraja 2021. imati više doza vakcina nego što nam treba. Činimo sve što možemo da povećamo proizvodne kapacitete, ali problem je što moramo da ih povećamo u narednih par meseci - rekao je Burla na jednoj onlajn konferenciji, prenosi Rojters. On je