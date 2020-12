Naredne nedelje udari vetra i do 100 kilometara na sat

Danas pre 6 sati | Piše: Beta

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će naredne nedelje u košavskom području jugoistočni vetar duvati i do 100 kilometara na sat, sa najjačim udarima na jugu Banata.

U većem delu zemlje sutra će biti suvo i malo toplije vreme, ujutru i pre podne oblačno, a od sredine dana sunčano. Na istoku i jugoistoku Srbije zadržaće se oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom. U Timočkoj Krajini će biti hladnije, do tri stepena Celzijusa, uz mogućnost provejavanja slabog snega. Duvaće umeren i jak vetar, u košavskom području moguće i olujni. Najniža temperatura od nula do sedam, a najviša od osam do 13 stepeni. U Beogradu će sutra biti suvo,