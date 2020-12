Kovid-19 se u Americi pojavio pre nego u Kini?

Politika pre 1 sata

VAŠINGTON – Prema najnovijem istraživanju, koronavirus je bio prisutan u Sjedinjenim Američkim Državama pre nego što su se prvi slučajevi pojavili u kineskom Vuhanu, koji se do sada smatrao izvorom virusa. To je zaključeno na osnovu istraživanja uzoraka 7.389 donora skupljenih u devet američkih država u periodu od 13. decembra do 17. januara, od kojih je u 106 slučajeva otkriven korona virus, prenosi portal Nešnal post. Uzorke je sakupio američki Crveni krst i