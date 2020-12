Pretežno oblačno i toplije sa jakom košavom

RTV pre 1 sata | Tanjug

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod najavio je da se u pojedinim delovima Srbije od danas do 6. decembra očekuje košava koja će duvati brzinom i do 100 kilometara na čas.

Kako se navodi, očekuje se da će od danas do 6. decembra u južnom Banatu duvati jak i olujni jugoistočni vetar, košava, maksimalne brzine od 24 do 28 metara u sekundi, odnosno do 100 kilometara na čas. Danas ujutru u Srbiji se ponegde očekuje slab mraz, po kotlinama magla. U toku dana pretežno oblačno, vetrovito i malo toplije, u većini mesta suvo. Poslepodne ponegde na severu, zapadu i jugozapadu kratkotrajna slaba kiša. U Timočkoj Krajini oblačno i hladno, moguć