"Kašnjenje mera će nas koštati": Dr Tiodorović otkriva šta najviše brine lekare, ali i od kog datuma ćemo moći malo da odahnemo

Blic pre 11 sati

Kašnjenje mera mnogo će nas koštati, izjavio je član Kriznog štaba Branislav Tidorović i dodao da posebno zabrinjava to što sada imamo raspirivanje epidemije i van Beograda.

Tiodorović je istakao da će zbog gužvi koje su se dogodile po tržnim centrima na "crni petak" i sledeća nedelja biti teška. - Do pre sedam, osam dana nismo imali da nam umiru ljudi i u bolnicama u Leskovcu, Vranju, sada to imamo i to je veoma teška situacija koja će doprineti tome da mi ukoliko se ove mere ne budu stvarno poštovale do kraja gvozdenom disciplinom nećemo moći da izađemo na pravu situaciju koja bi nam omogućila da bude smirena i kontrolisana -