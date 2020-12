Građani Srbije neće primiti vakcinu koja nije bezbedna

Politika pre 1 sata

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da se masovna vakcinacija u Srbiji očekuje u prvom kvartalu 2021, a da će do kraja 2020. godine stići određena količina vakcina, koja će biti namenjena zdravstvenim radnicima, policiji i vojsci. On je na konferenciji za novinare najavio da se 350.000 doza vakcina očekuje do marta sledeće godine i istakao da se neće dozvoliti da građani Srbije prime vakcinu koju ne odobri Agencija za lekove i