Tiodorović: Mere kasne, epidemija se raspiruje i van Beograda

RTS pre 4 sati

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović kaže za RTS da će nas kašnjenje mera mnogo koštati. Ističe da se epidemija raspiruje i van Beograda.

Branislav Tiodorović navodi za RTS da će zbog gužvi koje su se dogodile po tržnim centrima na "crni petak" i sledeća nedelja biti teška. Ističe da posebno zabrinjava to što se sada epidemija raspiruje i van Beograda. "Do pre sedam, osam dana nismo imali da nam umiru ljudi i u bolnicama, npr. u Leskovcu, Vranju... Sada to imamo i to je veoma teška situacija koja će doprineti tome da - ukoliko se ove mere ne budu stvarno poštovale do kraja - moram da kažem, gvozdenom