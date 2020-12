Koronavirus u srpskom timu – odložen meč Srbije na startu EP

Vesti online pre 2 sata | B92

Iako je za petak od 20:30h bio planiran start ženske rukometne reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Danskoj, to se ove večeri neće desiti.

Naime, prema informacijama iz Skandinavije, utakmica 1. kola grupe C između Srbije i Holandije je odložena. Kako su preneli danski mediji, jedna srpska rukometašica je testirana pozitivno na koronavirus i to je razlog odlaganja utakmice za 24 sata. „Evropska rukometna Federacija saopštila je da će utakmica prvog kola Grupe C između selekcija Srbije i Holandije biti odložena za subotu, 5. decembar (20.30 časova) 24 sata kasnije u odnosu na prvobitni termin. Razlog