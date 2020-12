Sunčani prvi dan vikenda, temperatura do 16 stepeni

B92 pre 2 sata | Tanjug

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplije, sa maksimalnom temperaturom od 12 do 16 stepeni u pojedinim delovima zemlje.

Ujutro po kotlinama jugozapadne i južne Srbije ponegde magla, na jugoistoku umereno oblačno. Samo će se u Timočkoj Krajini zadržati oblačno i tmurno vreme uz mogućnost slabe kiše. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, na jugu Banata i olujni, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 6 stepeni na jugu Banata do 9 stepeni, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni, u Timočkoj Krajini hladnije, oko 7 stepeni. I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplije.