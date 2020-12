Za noć isekao gume na 22 vozila: Nesvakidašnji slučaj u Knjaževcu, muškarac (42) oštetio tuđe automobile, pa prešao na svoj

Blic pre 1 sat

Policija u Knjaževcu lišila je danas slobode svog sugrađanina I.S. (42), koji je, sumnja se, u noći između petka i subote, na raznim mestima u tom gradu nožem isekao i izbušio pneumatike na 22 automobila. Nisu poznati razlozi zbog kojih je I.S. oštetio automobile, ali se zna da, nakon što je isekao pneumatike na tuđim, ovaj Knjaževčanin na isti način isekao i gume na - sopstvenom automobilu, prenose "Novosti". I.S. je ubrzo lišen slobode i ispituju se razlozi za