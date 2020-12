Požar u radnji s pirotehnikom u Rusiji izazvao veliki vatromet

N1 Info pre 1 sat | Srna

Na trgovinskom paviljonu sa pirotehničkim sredstvima u gradu Rostov-na-Donu izbio je požar koji je zahvatio površinu od 1.500 metara kvadratnih.

In Rostov-on-don, a pavilion with fireworks at the market caught fire this morning. There were no injuries. The holiday is coming to us! pic.twitter.com/PIAek6I9VI Usled požara došlo je do lančane reakcije i snažne eksplozije petardi i drugih sredstava za vatromet. Prema podacima Ministarstva za vandredne situacije, u regionu Rostova požar je izbio jutros, a lokalizovan je oko 13.30 časova po lokalnom vremenu. U gašenju je učestvovalo više od 400 vatrogasaca.