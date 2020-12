Kon: U Beogradu se već vide posledice sprovođenja mera

Danas pre 19 minuta | Piše: Beta

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da se u Beogradu već vide posledice sprovođenja mera za suzbijanje epidemije, i da počinje da blago opada broj novozaraženih korona virusom.

Kon je za televiziju Prva izjavio da je problem u tome što je i dalje potrebna velika hospitalizacija zbog KOVID-19 zbog čega se veliki broj Beograđana i dalje leči van Beograda, bez obzira na novu bolnicu u Batajnici, kao i da je izdržljivost zdravstvenog sistema na svojim granicama. „Punjenja bolnica će i dalje biti iako je u Beogradu došlo do stabilizacije na visokom nivou i očekuje se spuštanje brojeva“, rekao je Kon. On je naveo da se danas očekuje 1.200 do