„Sačuvati optimizam i duh praznika“ (FOTO)

Vesti online pre 1 sat | Tanjug

Važno je, u ovim teškim vremenima, sačuvati optimizam i duh praznika, a radom i energijom pobedićemo sve nedaće, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je to napisao na zvaničnom Instagram profilu, uz fotografije kićenja novogodišnje jelke u zgradi Predsedništva Srbije. Vučić je zahvalio saradnicama koje su ukrasile zgradu Predsedništva. – Zahvalan damama, posebno Slavici Kezunović, što su imale snage da divno ukrase zgradu predsedništva – napisao je Vučić. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)