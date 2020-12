"Predavao mi je u gimnaziji, mnogo mi je teško": Lidija Vukićević slomljena zbog smrti Tihomira Arsića

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti onlajn

GLUMICA Lidija Vukićević u šoku je zbog smrti kolege Tihomira Tike Arsića, koji je preminuo u 63. godini, nakon teške borbe sa rakom pankreasa.

- Tika je bio šmeker i frajer, on je bio jedan zavodnik u krvi, imao je to nešto tako kao Gaga Nikolić, to su ti profili lepih muškaraca. Meni je predavao u 12. Beogradskoj gimnazji, kulturu govora. U mom odeljenju je bilo dosta devojaka i sećam se kad se on pojavi u tim čizmama preko kolena, dođe iz Narodnog pozorišta gde je igrao Šekspirovog Romea mi sve odlepimo i padnemo u fras kad ga ugledamo. Posle smo igrali Marina Držića u Studenstkom gradu i viđali se i