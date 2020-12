Lončar potvrdio

B92 pre 1 sat | RTS, Tanjug

Beograd -- Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da zdravstveni sistem Srbije nije kolabirao i da se bori. On je potvrdio da se razmatraju nove mere.

Lončar ‚je za RTS izjavio danas da se radi na merama koje će biti uvedene za osobe koje dolaze iz inostranstva tokom praznika i istakao da će biti usvojene one mere da se zaštititi zdravstveni sistem. "Radimo na tome šta ćemo sa merama za ljude koji zele da dodju. Mi smo svesni da ljudi ne dolaze ovde da bi sedeli kod kuće, jer i tamo gde žive su najstrože mere. Donećemo odluku da zaštitimo naš zdravstveni sistem, jer on to ne bi mogao da izdrži", rekao je Lončar