Ponovo upozorenje na olujne udare košave

B92 pre 2 sata | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično s kišom.

Maksimalne temperature biće od 3 stepena u Timočkoj krajini i do 10 stepeni na jugoistoku Srbije. Na visokim planinama i u Timočkoj Krajini moguće je provejavanje slabog snega. Posle podne u jugozapadnim, do kraja dana i u toku noći i u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području povremeno jak i olujni, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 0 do 5 stepeni, najviša dnevna