Nove mere u Crnoj Gori: Policijski čas od 22h, vikendom ukinut međugradski saobraćaj

Radio 021 pre 1 sat | Tanjug

U Crnoj Gori od danas se primenjuju nove mere donete zbog pandemije virusa korona, a predviđena je zabrana izlaska iz stanova od 22 sata do pet ujutru i rad trgovina od sedam do 20 sati, dok će ugostiteljski objekti raditi od 7 do 18 časova.

Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom prehrambenih proizvoda (marketi, supermarketi, hipermarketi) radiće od 7 do 20 časova, a privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, prodavnice obuće i odeće, kozmetički, frizerski saloni i sl.) od 7 do 18 časova. U skladu sa površinom objekta i brojem korisnika potrebno je obezbediti jednu ili više osoba koje će kontrolisati poštovanje mera