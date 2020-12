Uhapšen zbog sumnje da je kod Vladimiraca udario ženu, pa pobegao

RTS pre 3 minuta

Pripadnici MUP-a u Vladmircima uhapsili su D. D. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

On je, kako se sumnja, sinoć upravljajući kombijem naleteo na pedesetdevetogodišnju ženu iz okoline Vladimiraca koja je od zadobijenih povreda preminula. D. D. se sumnjiči da je potom nastavio da vozi, a policija ga sutradan pronašla i uhapsila. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.