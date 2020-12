Uhapšen zbog pronevere: Iz zdravstvene ustanove i škole u Požarevcu uzimao računare, pa ih prodavao

Večernje novosti pre 33 minuta | D. N.

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su M.T. (42) iz Požarevca zbog osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo pronevera.

On se sumnjiči da je, od juna 2018. do decembra 2020. godine, kao zaposleni u informatičkom odeljenju jedne zdravstvene ustanove, a potom i jedne škole u Kostolcu, prisvojio i prodavao na crno informatičku opremu i računare koji su mu bili povereni u radu. Na ovaj način M.T. je, kako se sumnja, zdravstvenu ustanovu oštetio za više od 4.500.000 dinara, a školu za oko 250.000 dinara. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti