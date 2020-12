Đerlek: Zaraženo 3.107 lekara i medicinskih sestara

Danas pre 1 sat | Piše: FoNet

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je jutros za RTS da se nadljudskim naporima obezbeđuju dodatna mesta u bolnicama za obolele od korona virusa, kao i da je zaraženo 3.107 lekara i medicinskih sestara, od kojih je 76 u bolnicama.

Đerlek je rekao da jeste još rano evaluirati postojeće mere, ali dodaje da njima nije postignuto ono što je očekivano. „Jeste da imamo blagi pad prvih pregleda, 3.200 juče u Beogradu, ali to nije dovoljno. Eksponencijalni rast nije zaustavljen i moramo preduzeti nove mere“, istakao je on, dodajući da je bitno da se donesu kvalitetne mere koje će zaštititi zdravlje građana, ali i životni standard građana. Istakao je da do Nove godine slede brojni izazovi – Sveti