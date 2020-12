Đerlek: Zabrinjava broj ljudi u bolnicama

Dnevnik pre 5 sati | Tanjug

BEOGRAD: Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da se nadljudskim naporima obezbeđuju dodatna mesta u bolnicama za obolele od korona virusa, kao i da ima dosta zaraženih lekara i medicinskih sestara - 3.107, od kojih je 76 na bolničkom lečenju.

Imamo skoro 8.600 hospitalizovanih, to je zabrinjavajuća cifra u bolnicama, to je teško izdržati, rekao je Đerlek za RTS i dodao da je još rano da se evaluiraju postojeće mere i da njima nije postignuto ono što se očekivalo. Prema njegovim rečima primetan blagi pad u Beogrdu, ali to nije dovoljno i dodao da eksponencijalni rast nije zaustavljen zbog čega moraju da se preduzmu nove mere. On je kazao da do nove Godine slede brojni izazovi poput slave Sveti Nikola i