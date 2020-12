„Džej nije UMRO, on SPAVA… Pamtićemo ga po DOBROTI i ISTINI!“

Svet & Skandal pre 59 minuta

Mnoge kolege sa estrade poslednji put su se pozdravile sa Džejom, a među njima i Mina Kostić, koja mu je bila veoma dobra drugarica.

Mina je bila neutešna, a jedva je uspela da izusti kako se oseća. „Jako je teško, hvala svim kolegama koje su došle da ga isprate i ispoštuju. Kad su krenuli ti prvi zvuci bilo mi je jako teško, onda ona molitva, sve je teško. Ali živ čovek se na sve navikne. Drago mi je da smo ga ispratili onako kako njemu dolikuje. To pokazuje koliko je on bio dobar prema svima, koliko je veliko srce imao. Pamtićemo ga po dobroti i po istini. Nije umro, niti ćemo to ikad