Lajčak se oglasio: Evo kad će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine

SPECIJALNI predstavnik Evropske unkije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak kaže da se na sastanku pregovarača dve strane u Briselu razgovaralo o finansijskim i imovinskim potraživanjima i da će se razgovori nastaviti iduće godine.

Lajčak je, uz proruku da je u Briselu održan sedmi sastanak na ekspertskom nivou, na svom Tviter nalogu objavio sliku sa direktorom Kancelarije Vlade Srbije za KiM Petrom Petkovićem i glavnim prištinskim pregovaračem Skenderom Hisenijem. Welcomed the chief negotiators of Belgrade and Pristina for the 7th round in Brussels today. We continued our discussions on financial and property claims and will resume again in 2021. pic.twitter.com/TtUizgRUWI — Miroslav Lajčák