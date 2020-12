Milijaš presrećan: Osvojiti 11 bodova u grupi koja nije bila laka, ne može da bude mala stvar

Večernje novosti pre 4 sati | Beta

POMOĆNIK trenera Dejana Stankovića i nekadašnji kapiten Crvene zvezde Nenad Milijaš rekao je danas da je prezadovoljan učinkom koji su crveno-beli fudbaleri ostvarili u grupnoj fazi Lige Evrope i istakao da nije mala stvar osvojiti 11 bodova.

"Prezadovoljan sam kako smo odigrali ovih šest utakmica. Osvojiti 11 bodova u Evropi, u grupi koja nije bila laka, ne može da bude mala stvar", rekao je Milijaš, prenosi klub. "Svi smo se zajedno nadali tome, ali i naporno radili da bismo ostvarili cilj, a to je bio prolazak u narednu rundu takmičenja. Verovali smo u to i vratilo nam se, a sada imamo vremena da se spremimo za sve ono što nas isčekuje", dodao je on. Zvezda je sinoć odigrala nerešeno bez golova sa