"Stotka" u Železniku, Zvezda trojkama "izrešetala" FMP

Košarkaši Crvene zvezde savladali su FMP u meču 10. kola ABA lige – 111:75.

To je deveta pobeda ove sezone u regionalnom šampionatu i crveno-beli ostaju na vrhu. Ovo je bila 27. uzastopna pobeda protiv FMP-a. Trojke je Zvezda šutirala 20 od 29! FMP je dobro otvorio utakmicu i zahvaljujući Popoviću, koji je postigao 7 poena, imao +7 posle prva tri minuta igre. Onda je Crvena zvezda dodala gas i serijom 9:0 preokrenula rezultat. Posebno su se istakli u šutu za tri poena i brzo su stigli do dvocifrene prednosti, koju su rutinski održavali do