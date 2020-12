Tramp: Pobedio sam

Vesti online pre 56 minuta | Tanjug

Odlazeći američki predsednik Donald Tramp kritikovao je odluku Vrhovnog suda da odbaci tužbu države Teksas, kojom se traži poništavanje rezultata izbora u četiri ključne države.

On je danas na Tviteru napisao da je na izborima pobedio sa velikom razlikom, ali samo kada je reč o legalnim glasovima. – Pobedio sam na izborima sa velikom razlikom, ali zapamtite, jedino kada je reč o legalnim glasovima, a ne o lažnim glasačima i prevarama koje su se, nekim čudom, pojavile svuda! Kakva sramota – napisao je Tramp danas na Tviteru. I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and