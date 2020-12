Video: Rusija prvi put istovremeno lansirala četiri balističke rakete

Al Jazeera pre 1 sat

Sa nuklearne podmornice 'Vladimir Monomah' prvi put su lansirane istovremeno četiri balističke rakete Bulava.

Sa ruske nuklearne podmornice projekat 955A "Vladimir Monomah" Tihookeanske flote prvi put su lansirane istovremeno četiri balističke rakete Bulava, saopćilo je Ministarstvo odbrane. U saopćenju se navodi da je raketna paljba realizirana u okviru planirane borbene obuke, a rakete su ispaljene iz Ohotskog mora u pravcu poligona Čiža, u Arhangelskoj oblasti.