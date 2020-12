Kakva nas zima očekuje? Meteorolog: Moraću da vas razočaram

B92 pre 3 minuta | B92

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da će decembar u Srbiji proteći bez većih padavina.

On je za televiziju Prva rekao da će od utorka uslediti čak i povećanje dnevnih temperatura. "Nekih 7 do 10 dana. Biće jutarnje magle i mraza, ali će dnevne temeprature biti do 3 do 5 stepeni iznad proseka. Biće oko 7 stepeni, a pojedinih dana čak i 12 stepeni", najavio je on. Todorović je kazao da će 25. decembra biti trodnevno zahlađenje sa oblacima i padavinama, ali je mala verovatnoća da će padavina biti u nižim predelima. "Moja procena je da bi snega bilo samo