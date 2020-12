Kon: Moramo da razmišljamo o ograničenju kretanja VIDEO

B92 pre 3 minuta | B92

Epidemiolog Predrag Kon kazao je da će od sutra na sednici Kriznog štaba svakako biti produženja ovih mera koje već postoje i eventualno dodavanje novih.

"S tim što je razrešeno da li će biti novih mera na granicama - hoće, sad je samo tehničko pitanje kako će se to sprovesti. Tako da je to odlučeno", rekao je on. Kako je naveo, veliko je pitanje da li je moguće kontrolisati privatne proslave Nove godine. "Zato čovek mora da razmišlja o ograničenju kretanja", kazao je on za Televiziju Prva. Kon je rekao da odgovorni za mere traže balans, ali da očigledno nisu našli dovoljno načina da ubede ljude da razmišljaju