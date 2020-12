Umro napadač iz njujorka: Otvorio vatru na priredbi ispred crkve u Harlemu! Ovako ga je policija savladala! (uznemirujuće)

Kurir pre 2 sata

Napadač koji je pucao iz vatrenog oružja tokom priredbe ispred jedne crkve u Njujorku, preminuo je nakon što ga je ranila policija koja je uzvratila vatrom, javlja Rojters.

Iz njujorške policije je rečeno da je napadač otvorio vatru ispred crkve Svetog Džona u Harlemu dok je na njenom stepeništu nastupao hor, prenosi Njujork post. On je pucao u vazduh i na policiju, ali nikoga nije ranio, navodi Rojters. Osumnjičeni je zatim prevezen u lokalnu bolnicu gde je preminuo. The late-afternoon shooting occurred outside the landmark cathedral for the Episcopal Diocese of New York. #World #NewYork https://t.co/y5oM81Irhu — IndiaToday