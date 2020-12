Vremenska prognoza - 14. decembar

RTS pre 5 sati

Ujutro ponegde kratkotrajna magla, na jugu zemlje moguća je i slaba kiša, a na planinama provejavanje snega. Tokom dana oblačno i u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od nule do 5, dnevna do 9 stepeni. U Beogradu oblačno, ali padavina ne bi trebalo da bude. Temperatura od 3 do 6 stepeni. Od utorka uglavnom suvo, a na planinama i pretežno sunčano.

14.12.2020. Ponedeljak: Preovlađivaće oblačno i u većini mesta suvo. Ujutro ponegde kratkotrajna magla a na jugozapadu, jugu i jugoistoku moguća slaba kiša ili rosulja, u planinskim predelima provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 5 do 9 stepeni, 15.12.2020. Utorak: U nižim predelima mestimično magla i niska oblačnost, a u brdsko-planinskim krajevima više sunčanih intervala. U Negotinskoj krajini