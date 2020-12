Vučić otkrio kad počinje vakcinacija i kojim vakcinama VIDEO

B92 pre 2 sata | B92, Tanjug

Beograd -- Prve količine vakcine stižu u Srbiju do kraja godine, najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Imaćemo dve, a možda i tri vakcine, dodao je on.

Kada će konkretno početi vakcinacija, da li odmah na početku sledeće godine, to zavisi od stručnjaka i njihovih procena, rekao je Vučić i dodao da se to može dogoditi već u januaru. "Imaćemo dve vakcine, a ja se nadam i tri", rekao je Vučić i dodao da će to pokazati da je Srbija među zemljama koje su se najbolje ponašale tokom epidemije. Prema njegovim rečima, naručene su već Fajzerove vakcine i Srbija će biti među retkim zemljama koja će te vakcine dobiti do kraja