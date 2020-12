Korona virus: Vakcine stižu u Srbiju krajem godine, kaže Vučić, Evropa pooštrava mere pred Božić, novi soj Kovida-19 u Britaniji

Danas pre 3 sata | Piše: BBC News na srpskom

Dok su nadležni u Srbiji doneli odluku da pooštre pravila za ulazak u zemlju, u Americi i Kanadi je počela vakcinacija, a stručnjaci u Engleskoj navode da se pojavila nova varijanta Kovida-19.

Posle kontroverznih izjava predstavnika vlasti o tome kada će Srbija nabaviti vakcine protiv korona virusa, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u utorak da će „stići do kraja godine“ i to „bar dve različite, a možda i tri“. Dodao je i da će vakcinacija početi „kada to odobre zdravstvene vlasti, najkasnije u januaru, ali možda i krajem decembra“, prenosi RTS. Dok se u Srbiji i dalje razmatra da li će biti uvedeno vanredno stanje za praznike poput onog na