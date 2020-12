Lađević: Za one koji ne veruju da je korona opasna organizovati ekskurziju u crvenu zonu

Radio 021 pre 25 minuta | RTS

Direktor Centra za anesteziologiju i reanimaciju Kiničkog centra Srbije i koordinator svih anesteziologa u kovid bolnicama Nebojša Lađević izjavio je da u kovid bolnici u Batajnici, u čijoj je crvenoj zoni radno proveo vikend, ima mnogo pacijanata, tako da se ceo jedan objekat koji ima 400 kreveta napunio pa je otvoren i novi objekat.

"Tako da je otvoren još jedan sprat koji ima 102 kreveta i on je već poprilično popunjen. A u ovom prvom objektu B nalazi se jedinica intenzivnog lečenja i njoj ima skoro 90 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji", rekao je Lađević za RTS. Kako je naveo, to su pacijenti na respiratorima, samo na različitim modovima mehaničke ventilacije, oko 40 je intubirano. "Oni pacijanti koji dođu do respiratora, ili kako mi kažemo mehaničkog ventilatora, to su pacijenti koji su u